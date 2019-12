Robert Lewandowski wychwalany przez niemiecką gwiazdę. "Nie ma takich słów, by wyrazić, co osiągnął"

- Robert Lewandowski to niesamowicie dobry napastnik. Myślę, że za jego ostatnie lata i grę, nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednich i wystarczających pochwał, aby wyrazić to, co osiągnął z Bayernem i z nami wcześniej - powiedział piłkarz Borussii Dortmund Marco Reus w rozmowie z oficjalną stroną Bundesligi.

Fot. Darko Vojinovic / AP Photo

