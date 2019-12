enduro godzinę temu Oceniono 3 razy 3

ja nie rozumiem o co ten ból dupy. nie było praktycznie żadnych przesłanek zza garnicy, ze lewandowski będzie sie liczył w tym plebistycie, bukmacherzy widzieli go poza pierwszą dziesiatką.nie przeszkodziło to polskim dziennikarzom rozkręcić biała gorączke i stworzyć atmosfere jakby lewandowski był tu o krok od wygrania. ostatni miesiac, dwa to debaty o tym czy lewandowski wygra i dlaczego musie nalezy. debatowanie o dupie marynie i życie w jakiejś równoleglej zreczywistości do reszty swiata. równei dobrze można było stworzyć dyskusje czy Polska juz w tym roku skolonizuje planete Mars. naprawde podobny sens.