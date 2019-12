27 bramek w 21 spotkaniach zdobył w tym sezonie Robert Lewandowski. Polski napastnik imponuje formą i bije kolejne rekordy. Ostatnio za swoje wyniki został wynagrodzony 8. miejscem, w plebiscycie Złotej Piłki.

Lewandowski zachwyca formą i zbiera kolejne pochwały. Do pozytywnych opinii na jego temat co prawda zdążyliśmy już przywyknąć, ale takiej oceny, jaką wystawił Juergen Klinsmann, Polakowi nie dał jeszcze chyba nikt. Mistrz świata z 1990 roku właśnie Lewandowskiego wymienił, gdy dziennikarz portalu bundesliga.com poprosił go o wskazanie postaci, która w ostatnich 10 latach odcisnęła największe piętno na lidze niemieckiej. - W takiej sytuacji zawsze myślę o graczach, którzy byli związani z Bayernem Monachium. To oni wpłynęli na globalny sukces ligi niemieckiej. Gdy spojrzy się na ostatnią dekadę, to moim zdaniem jest ktoś niesamowity. Ktoś, kto wcześniej grał w BVB, a teraz gra dla Bayernu. Tym kimś jest Robert Lewandowski - powiedział 55-latek.

I dodał: Lewandowski to napastnik kompletny. Często porównuję go do fenomenu, przeciwko któremu grałem - Marco van Bastena, który w moich czasach był najlepszym snajperem na świecie.

Lewandowski w Niemczech występuje od lipca 2010 roku. Właśnie wtedy Borussia Dortmund zapłaciła za niego Lechowi Poznań 4,75 mln euro. Po czterech latach najlepszy polski piłkarz przeniósł się do Bayernu, dla którego dotychczas rozegrał 263 spotkania, w których strzelił 218 goli.