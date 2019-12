"Hansi Flick jest predysponowany do roli pierwszego trenera Bayernu Monachium. To idealna kandydatura na to stanowisko" - napisał Jupp Heynckes w felietonie opublikowanym na łamach "Kickera". Były trener Bayernu chce, by Flick otrzymał od klubowych władz propozycję długoterminowego kontraktu. Na razie 54-latek pełni jedynie funkcję szkoleniowca tymczasowego.

Jupp Heynckes zachwala Hansiego Flicka. "To diament, który trzeba oszlifować"

"On zna panujące w klubie, ekstremalne wymagania. Poza tym Flick ma po prostu dobry warsztat i szerszą koncepcję na grę drużyny. To diament, który trzeba oszlifować. Właśnie takie talenty powinno się odkrywać, a później promować. To wielka szansa dla Bayernu - szansa na trenera, który może przejąć zespół na długi czas i wprowadzić go w nową erę" - dodał Heynckes, który zresztą prowadził Flicka w Bayernie w latach 1987-1990.

Flick zasiadł na trenerskiej ławce klubu z Allianz Arena na początku listopada 2019 roku, zastępując Nico Kovaca. W 5 meczach za jego kadencji Bayern odniósł 4 zwycięstwa z rzędu - w tym z Borussią Dortmund (4:0) i Crveną zevzdą w LM (2:0) - oraz zanotował porażkę z Bayerem Leverkusen (1:2) w ostatniej kolejce Bundesligi.

Po zwolnieniu Kovaca niemieckie media szeroko informowały o możliwych następcach chorwackiego szkoleniowca. Na trenerskiej giełdzie nazwisk pojawili się m.in.: Jose Mourinho (objął Tottenham), Arsene Wenger (rozpoczął pracę w strukturach FIFA) oraz Thomas Tuchel (trener PSG).

W 2013 roku Heynckes triumfował z Bayernem w Bundeslidze, krajowym pucharze oraz Lidze Mistrzów. 74-latek prowadził bawarski klub trzykrotnie - w latach 1987-1991, 2009-2011 oraz 2017-2018.

