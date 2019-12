W internecie krąży lista z potencjalnymi wynikami poniedziałkowego plebiscytu Złotej Piłki. Według tych plotek zwycięzcą plebiscytu miałby zostać Leo Messi, a dla Roberta Lewandowskiego nie byłoby nawet miejsca w dziesiątce! To tylko pogłoski, ale podobne przecieki sprawdziły się w zeszłym roku. Wiadomo jednak, że Lewandowski wybiera się na poniedziałkową galę do Paryża. - On może wygrać każdą nagrodę, obecnie jest najlepszym środkowym napastnikiem na świecie. Dlatego zasłużył na wszystko - powiedział Uli Hoeness o Robercie Lewandowskim w rozmowie ze Sky.

"Robert Lewandowski nie ma szans na wygranie Złotej Piłki"

- To był piękny czas - mówił Uli Hoeness, który w połowie listopada przestał być prezesem Bayernu Monachium. Z potęgą z Bawarii 67-letni biznesmen pożegnał się po 40 poświęconych jej latach. "Bild" wyliczył, że 12 minut po oficjalnym powiedzeniu "do widzenia" Hoeness szalał z wściekłości.

Przed sobotnim meczem z Bayerem Leverkusen Hoeness został uhonorowany jeszcze raz - odebrał tradycyjny bawarski kapelusz Gamsbart oraz ogromny bukiet kwiatów. - Chcę podziękować wam za wsparcie przez te wszystkie lata. To był wspaniały czas w moim życiu! Najlepsze życzenia dla naszego Bayernu! - mówił wzruszony Hoeness. Bayern przegrał z Bayerem 1:2.

Lewandowski nadal jest najlepszym strzelcem Bundesligi - ma 16 goli, ale w tej kolejce jedno trafienie odrobił do niego drugi Timo Werner z RB Lipsk (13 goli). Trzeci jest Rouwen Hennings z Fortuny Duesseldorf (10 bramek), kolejni zawodnicy mają co najwyżej po sześć bramek. Początek gali Złotej Piłki w poniedziałek o 20.30.