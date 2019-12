j666 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Robert miał mniej kontaktów z piłką od Neuera, czyli cały Bayern podawał do tyłu do bramkarza zamiast do przodu do środkowego napastnika? Do tego Gnabry samolubnie niecelnie strzelał przy kontrze zamiast wyłożyć dziewiątce na nogę? I do tego Bayern grający z kontry?

FC Bayern: Goretzka do natychmiastowej sprzedaży, Perisic marnuje swoją szansę pokazania się na wypożyczeniu, Coutinho też jakoś nie zachwyca (tego mi najbardziej szkoda), Coman to jednak nie to samo co Ribery, czas szukać nowego bramkarza i jakiegoś konkretnego środkowego obrońcę.