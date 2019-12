Robert Lewandowski wraz z kolegami oddali aż 20 strzałów na bramkę Bayeru Leverkusen, ale to nie wystarczyło do zdobycia choćby jednego punktu - doskonałe okazje marnował nie tylko Polak, ale również m.in. Serge Gnabry.

Takie sytuacje miał Robert Lewandowski. Zobacz je na poniższym wideo:

Bayern po trzeciej porażce w tym sezonie (i pierwszej za kadencji Hansiego Flicka) spadł na 4. miejsce w tabeli - ma 24 pkt. Liderem jest RB Lipsk (27 pkt), wiceliderem Borussia Moenchengladbach (25 pkt, gra w niedzielę z Freiburgiem), a trzecie Schalke również ma 25 pkt. Borussia Dortmund jest 5. z 23 pkt, ale może zostać wyprzedzona przez wspomniany Freiburg (22 pkt).

Za to Lewandowski nadal jest najlepszym strzelcem Bundesligi - ma 16 trafień na koncie, a w tej kolejce jedno trafienie odrobił do niego drugi Timo Werner z RB Lipsk (13 goli). Trzeci jest Rouwen Hennings z Fortuny Duesseldorf, kolejni zawodnicy mają co najwyżej po sześć bramek.