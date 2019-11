Bayern Monachium oddał 20 strzałów na bramkę Bayeru Leverkusen, ale albo Serge Gnabry i Robert Lewandowski marnowali świetne okazje, albo kapitalnie bronił Lukas Hradecky. Mistrzowie Niemiec przegrali w Monachium 1:2 w 13. kolejce ligi niemieckiej.

Geniusz Lewandowskiego! Tylko spójrzcie na to nagranie:

Bayer Leverkusen strollował Roberta Lewandowskiego

- Muszę to wyznać. Jestem uzależniony od strzelania goli - napisał polski napastnik po czterech golach w meczu Ligi Mistrzów z Crveną zvezdą Belgrad. Bayern wygrał go 6:0, a Lewandowski był komplementowany praktycznie we wszystkich światowych mediach. Teraz ten wpis wykorzystał Bayer Leverkusen. - Możemy pomóc to wyleczyć - napisał podając dalej wpis napastnika Bayernu Monachium.