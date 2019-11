only.win7 3 godziny temu Oceniono 8 razy 8

Posiłki je na odwrót? Wstaję o 3, wie pan, w lecie to już nawet jasno jest, jem obiad, potem jadę do pracy, najpierw rowerem potem łapię autobus na dworzec, dojeżdżam kolejką do pętli ... wracam o 23, jem śniadanie i idę spać"