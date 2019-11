Niesamowitą skutecznością popisuje się Robert Lewandowski w sezonie 2019/2020. Polski napastnik strzelił dla Bayernu Monachium 27 goli w 20 meczach. Do tego trafił także cztery razy w reprezentacji (w październiku trzy razy z Łotwą i w listopadzie raz ze Słowenią). W tym sezonie Lewandowski strzela średnio co 57 minut. To fantastyczna statystyka - w swoich najlepszych sezonach ani Leo Messi, ani Cristiano Ronaldo nie mogli pochwalić się lepszą!

Messi i Ronaldo nie strzelali tak często, jak Lewandowski

Messi w sezonie 2012/2013 trafiał co 64 minuty. Ronaldo zaś w sezonie 2013/2014 zdobywał bramkę średnio co 73,6 minuty. Argentyńczyk w tym sezonie ma 10 goli, a Portugalczyk sześć. Już w poniedziałek w Paryżu gala Złotej Piłki, na której przekonamy się, czy życiowa forma Lewandowskiego została doceniona przez dziennikarzy z całego świata.