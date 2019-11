W niedzielę Hertha Berlin została rozbita przez Augsburg 0:4, ponosząc tym samym 4. z rzędu i 7. w sezonie porażkę. Właściciele klubu ze stolicy powiedzieli w końcu "dość" i pożegnali się z Ante Coviciem, który prowadził pierwszy zespół od lipca 2019 roku oraz dyrektorem sportowym Michaelem Preetzem. Po 12. kolejkach Bundesligi "Stara Dama" zajmuje 15. miejsce w tabeli.

Oficjalny komunikat o zwolnieniu trenera pojawił się na klubowej stronie w środę. Tego samego dnia ogłoszono też nazwisko nowego szkoleniowca Herthy. Został nim były Juergen Klinsmann, który w przeszłości prowadził Bayern Monachium oraz reprezentacje: Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że złoty medalista MŚ z 1990 r. zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Ekwadoru, jednak temat ostatecznie upadł.

Klinsmann będzie odpowiedzialny za wyniki klubu z Olympiastadion do końca sezonu 2019/2020. 55-latek pozostawał bez pracy od 2016 roku - wtedy właśnie pożegnał się z narodową kadrą USA. W 2006 r. Klinsmann doprowadził reprezentację Niemiec do 3. miejsca na mistrzostwach świata. W sezonie 2008/2009 był trenerem Bayernu Monachium, a w 2011 r. rozpoczął w Stanach Zjednoczonych (z reprezentacją USA dotarł do 1/8 finału mundialu w Brazylii).

