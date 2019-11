info0 7 minut temu 0

Tylko Mueller te 40 bramek strzelił w mniejszej ilości meczów niż obecnie, więc nawet jak Robert rekord pobije to Gerd i tak będzie dla mnie królem.

No i te pieprzenie, że Gerd musiał zmagać się z łatwiejszymi przeciwnikami też leży i kwiczy. Wtedy piłka ważyła ok 2kg a nie jak obecnie, buty to też nie ważyły kilunastu gram tylko też prawie kilogram(!!).

Powiem tak, dajcie legendom pograć dzisiejszą piłką i dzisiejszym sprzętem a zobaczycie co potrafią. Taki Laudrup zachwycił CAŁĄ drużynę Swansea będąc ich trenerem. Tym nie dość, że opadła kopara to jeszcze stwierdzili, że trener jest najlepiej wyszkoloną technicznie osobą w zespole XD.