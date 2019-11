W dotychczasowych 11. kolejkach Bundesligi Robert Lewandowski strzelił już 16 goli. Nic dziwnego, że coraz głośniej mówi się o tym, że Polak jest w stanie pobić rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1970/1971 zanotował 40 trafień.

Lewandowski o Złotej Piłce: Podchodzę do tego z lekkim dystansem

Były trener Bayernu Felix Magath nie ma wątpliwości. "Mueller byłby dziś najlepszym piłkarzem na świecie. Lewandowski go nie dogoni"

O porównanie dwóch wybitnych napastników Bayernu Monachium pokusił się były trener tego klubu Felix Magath. "Mueller strzelałby dziś więcej goli niż Lewandowski" - stwierdził 66-letni szkoleniowiec, cytowany przez fussball.news. Magath argumentował swoją ocenę tym, że "współcześni" pomocnicy Bayernu muszą wykonywać zdecydowanie większą pracę niż miało to miejsce przed laty. Dlatego też Mueller mógłby obecnie liczyć na więcej podań w pole karne.

"Lewandowski to piłkarz światowej klasy, jednak nie można go porównywać z geniuszem Muellera. W trakcie swojej kariery niemiecki napastnik był najlepszym zawodnikiem na świecie. Gdyby grał dzisiaj, nic by się w tej kwestii nie zmieniło" - powiedział Magath, a jego słowa oklaskiwało około 200 słuchaczy. Szkoleniowiec, który zdobył z Bayernem 2 mistrzostwa i 2 krajowe puchary, był jednym z gości panelu promującego książkę "Gerd Mueller - czyli jak powstały wielkie pieniądze w piłce nożnej".

W 567 występach w koszulce "Die Roten" 74-letni dziś Mueller zanotował 508 bramek (liga oraz puchary) i jest oczywiście najlepszym strzelcem w historii klubu. Czwarte miejsce w tej klasyfikacji zajmuje kapitan reprezentacji Polski, który zdobył 214 goli w 260 meczach.

