Strzelił parę goli ogórkom i od razu Złota Piłka. Takie rzeczy tylko w Polsce. W trzech turniejach ME (turnieju który ogląda cały świat) w sumie w 9 meczach strzelił zaledwie 2 bramki, na MŚ nie strzelił żadnej, w fazie pucharowej Ligi Mistrzów z Bayernem zacina się ostatnio regularnie. Jakby dali go do pierwszej 10-tki najlepszych piłkarzy roku to byłby skandal nad skandale.