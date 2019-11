jankaz.kot pół godziny temu 0

Życzę Lewandowskiemu jak najlepiej ale na zwycięstwo to raczej jest bez szans , mają rację niemiecka liga medialnie i poziomem odbiega od hiszpańskiej i angielskiej i tu raczej nie pomoże strzelanie bramek w każdej kolejce.Brak sukcesów z Bayernem w LM i reprezentacji bo awans do ME to raczej powinność niż sukces.