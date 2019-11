Robert Lewandowski będzie miał nowego trenera? Najgorętsze nazwisko na rynku!

Robert Lewandowski latem może mieć nowego trenera! Do Bayernu Monachium przymierzany jest Mauricio Pochettino, który we wtorek został zwolniony z Tottenhamu. Uli Hoeness chce, aby Argentyńczyk trafił do klubu latem, a do tego czasu opanował podstawy niemieckiego. Zwolennikiem zatrudnienia Pochettino jest rownież Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bawarczyków - donosi "Bild".

Zaledwie kilka dni po odejściu Niko Kovaca wystarczyło, by sytuacja w Bayernie Monachium znacznie się poprawiła. Mistrzowie Niemiec pod wodzą Hansiego Flicka najpierw wygrali 2:0 z Olympiakosem w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów, a później w hicie Bundesligi rozgromili Borussię Dortmund (4:0), której dwa gole strzelił Robert Lewandowski. Teraz wykorzystują przerwę reprezentacyjną, podczas której pracują nad nowymi rozwiązaniami. REKLAMA - Hansi Flick w krótkim czasie zrobił super robotę, dobrze nas poukładał taktycznie. Piłkarze mu uwierzyli, tchnął w nas nowe życie. Jest szczery, bezpośredni, piłkarze to od razu wychwycili. Zna się na taktyce. W meczach z Olympiakosem i Borussią mieliśmy poczucie, że jesteśmy dobrze ustawieni w obronie i nie dzieje się tam nic niepokojącego. A to daje siłę i możliwość skoncentrowania się na atakach. Można mocniej ryzykować z przodu, gdy się wie, że z tyłu nie ma pożaru. Nie mówię, że już wszystko jest perfekcyjnie, ale zrobił dobrą robotę. Pozostawienie go na stanowisku do końca sezonu byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie ma wielu wolnych trenerów na rynku, nikt nagle nie zostawi swojej drużyny na lodzie - uważa Robert Lewandowski cytowany przez "SportBild". Lewandowski o murawie: Szczęście, że nikt nie odniósł kontuzji [WIDEO] Teraz czas na Mauricio Pochettino? We wtorek wieczorem Pochettino został zwolniony z Tottenhamu wraz ze swoim sztabem szkoleniowym: Jesusem Perezem, Miguelem D'Agostino i Antonim Jimenezem. - Bardzo niechętnie i z wielkim trudem podjęliśmy tę decyzję. Niestety, wyniki w rozgrywkach krajowych pod koniec poprzedniego sezonu i na początku tego były bardzo rozczarowujące - powiedział prezes Daniel Levy. Jeszcze w czerwcu Tottenham bił się z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów (0:2), a w Premier League zdołał znaleźć się w czołowej czwórce. Obecnie była już drużyna Maurcio Pochettino plasuje się 14. ligowej pozycji i traci do "The Reds" aż 20 punktów. "Bild" twierdzi, że Hansi Flick może poprowadzić Bayern do końca sezonu, a latem jego miejsce zajmie właśnie Pochettino. Uli Hoeness chce, aby Argentyńczyk do tego czasu opanował podstawy niemieckiego. Dodatkowo zwolennikiem zatrudnienia byłego trenera Tottenhamu jest Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bawarczyków. udostępnij

