Z informacji "Sky Sports" wynika, że Manchester City szuka alternatywy za Leroya Sane. A właściwie już nie szuka, bo znalazł odpowiedniego kandydata. Wybór padł na Kingsleya Comana z Bayernu Monachium. - Pep Guardiola uważa go za najlepszego kandydata do gry w drużynie aktualnych mistrzów Anglii - donosi "Sky Sports".

Niemieckie media podają co prawda, że monachijski klub nie zamierza pozbywać się swojej gwiazdy, ale informują także, że dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić oraz szef skautów Marco Neppe w ostatnich dniach przebywali w Anglii. I to może mieć związek właśnie z transferem Comana, a precyzyjniej: z wymianą za Leroya Sane, którego przecież chce Bayern. Do wymiany miałoby dojść latem 2020.

"Bayern musi oddać znacznie więcej"

"Gdyby faktycznie doszło do negocjacji, Bayern przy transakcji barterowej musiałby oddać znacznie więcej niż Comana" - uważa "Sport Bild", który zwraca uwagę, że według branżowego portalu transfermarkt.de Sane jest ok. 40 mln euro droższy od Comana.

Sane był już bliski transferu do Bayernu latem. Na przeszkodzie stanęła jednak kontuzja kolana, której piłkarz nabawił się w meczu Manchesteru City z Liverpoolem (1:1, k. 5:4) o Tarczę Wspólnoty.