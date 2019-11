Bayern Monachium pozostaje bez trenera od 3 listopada, kiedy to mistrzowie Niemiec poinformowali o rozstaniu z Niko Kovacem. Dzień wcześniej bawarska drużyna przegrała na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt aż 1:5, co okazało się decydującym o zwolnieniu spotkaniem. Wiadomo już, że przynajmniej do Świąt Bożego Narodzenia mistrzów Niemiec poprowadzi Hans-Dieter Flick, który w roli tymczasowego szkoleniowca wygrał z Olympiakosem (2:0) oraz Borussią Dortmund (4:0).

W środę "Bild" poinformował, że na szczycie listy życzeń Bayernu Monachium znajduje się Pep Guardiola. Zdaniem "Bilda" Guardiola jest nieszczęśliwy w Manchesterze City, z którym kontrakt wiąże go do lata 2021 roku. Katalończyk ma żałować, że został w klubie po tym, jak w trzy sezony nie udało mu się wygrać z nim Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec ma czuć, że popełnił ten sam błąd co w Barcelonie, gdzie pozostał o rok za długo.

"Bayern nie znajdzie lepszego rozwiązania niż Guardiola"

Ewentualny powrót Guardioli skomentował były piłkarz Bayernu i reprezentacji Niemiec, Lothar Matthaeus. - Jeżeli Bayern chce grać efektownie, utrzymywać się przy piłce, to nie znajdzie lepszego rozwiązania niż Guardiola. Z drugiej strony, coś musiało być nie tak, skoro obie strony zdecydowały się na zakończenie współpracy ostatnim razem - powiedział Niemiec.

Głos w sprawie ewentualnego powrotu Guardioli zabrał też jego biograf, Guillem Balague, który uważa, że bardziej prawdopodobne jest to, że po rozstaniu z Manchesterem City Katalończyk będzie chciał zająć się pracą w reprezentacji Hiszpanii.

- Nie rozmawiałem z nikim, jednak osobiście jestem przekonany, że Guardiola zostanie w Manchesterze przynajmniej do końca obecnej umowy. Nie widzę większych szans na jego powrót do Bayernu - powiedział.

Guardiola pracował w Monachium w latach 2013-16. Z bawarskim klubem zdobył m.in. trzy mistrzostwa kraju.