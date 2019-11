16 goli w 11 meczach Bundesligi strzelił w tym sezonie Robert Lewandowski. Polak bije rekordy w lidze niemieckiej, pewnie przewodząc klasyfikacji najlepszych strzelców. Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek jest Timo Werner, który do tej pory zaliczył 11 trafień. - To niemożliwe, by wpisywać się na listę strzelców w każdym meczu. Chyba, że nazywasz się Robert Lewandowski. Jeżeli ja strzelam dwa gole w Berlinie, a on później strzela dwa przeciwko Borussii Dortmund, to zadaję sobie pytanie, przeciwko komu on tego nie robi - przyznał napastnik RB Lipsk w rozmowie z portalem sport1.de.

- Lewandowski jest w tej samej kategorii, co Leo Messi i Cristiano Ronaldo - dodał reprezentant Niemiec.

Zdobycie korony króla strzelców to jeden z celów Lewandowskiego na ten sezon. Na samej koronie dla najskuteczniejszego zawodnika może się jednak nie skończyć, bo znajdujący się w znakomitej formie kapitan reprezentacji Polski ma szanse na pobicie rekordu wszech czasów - 40 goli w jednym sezonie ligowym, czego w historii dokonał jedynie Gerd Mueller. Legendarny zawodnik Bayernu dokonał tej sztuki w sezonie 1971/72. Warto wspomnieć, że wówczas miał on dość przeciętny początek sezonu, co Lewandowskiemu teoretycznie już teraz daje przewagę.

Lewandowski po raz pierwszy w karierze ma również tak duże szanse na zajęcie miejsca w czołówce plebiscytu Złotej Piłki. Na nim się jednak nie skupia, o czym powiedział w poniższym materiale wideo: