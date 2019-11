Po jedenastu kolejkach niemieckiej Bundesligi Robert Lewandowski jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców. Polski napastnik zdobył aż 16 bramek i wyprzedza drugiego w tej klasyfikacji Timo Werner o pięć trafień. Piłkarz RB Lipsk jest pod wrażeniem formy strzeleckiej Polaka w obecnym sezonie.

Zobacz bramki Roberta Lewandowskiego w meczu przeciwko Borussii Dortmund, wygranym przez Bayern aż 4:0:

- Jeżeli ja strzelam dwa gole w Berlinie, a później on strzelił dwa gole przeciwko Borussii Dortmund, to zadaję sobie pytanie, przeciwko komu on nie strzeli? On jest w tej samej kategorii co Leo Messi i Cristiano Ronaldo - przyznał Timo Werner, cytowany przez portal sport1.de.

Robert Lewandowski jest w obecnym sezonie na świetnej drodze, aby pobić nieosiągalny dotychczas rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1971/1972 strzelił 40 bramek w jednym sezonie. Zdaniem Wernera, aktualny styl gry w Niemczech może w tym pomóc Polakowi. - Wiele drużyn chce grać ofensywnie i wygrywać 4:3 zamiast 1:0, co odpowiada nam, czyli napastnikom - dodał napastnik RB Lipsk.