No i dlatego właśnie Lewy nie dostanie ZP. Jeśli mielibyśmy brać pod uwagę jego osiągi to czemu nie nominować Wernera do ZP albo Immobile? Albo Quagliarelli? Popisy ligowe niewiele znaczą. Oczywiście Lewy ma przewagę nad np. wymienionymi powyżej bo gra w jednym z największych klubów świata i bądź co bądź jest o wiele większą marką. Ale ze sportowego punktu widzenia jego wyczyny od tamtych panów niewiele się różnią.