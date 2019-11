Robert Lewandowski dostał pytanie o to, z którym z piłkarzy, którzy już zakończyli karierę, zagrałby najchętniej. - To bardzo dobrze pytanie, więc muszę chwilę pomyśleć, z kim grałoby mi się najlepiej. To musiałaby prawdziwa "dziesiątka", która obsługiwałaby mnie dobrymi podaniami. Byłby to Ronaldinho - powiedział snajper Bayernu Monachium.

Legendarny Brazylijczyk zakończył karierę w 2018 roku, a najbardziej znany jest ze swoich występów w Barcelonie. Wygrał z nią Ligę Mistrzów i dwa mistrzostwa kraju, a w 2005 roku zdobył Złotą Piłkę. Występował również w takich klubach jak m.in. PSG czy AC Milan, a na swoim koncie ma również mistrzostwo świata zdobyte w 2002 roku.