Do sytuacji doszło w trakcie niedzielnego spotkania Freiburga z Eintrachtem Frankfurt (2:1). W 95. minucie David Abraham ruszył po piłkę, która znalazła się za linią boczną, bezpardonowo taranując przy okazji szkoleniowca Freiburga - Christiana Streicha. 54-letni trener padł na murawę, a do Argentyńczyka od razu ruszyła ławka rezerwowych zespołu ze Schwarzwald-Stadion.

Całe zajście można zobaczyć na poniższym wideo:

Abraham dostał czerwoną kartkę, ale to zaledwie jedna z kilku kar. Co prawda pozostanie kapitanem Eintrachtu, ale klub nałożył na niego karę w wysokości 35 tysięcy euro: musi przeznaczyć tę kwotę na cele charytatywne. Niemiecka federacja nałożyła na niego dodatkową karę: został zawieszony na siedem tygodni i musi zapłacić 25 tysięcy euro. To oznacza, że będzie zawieszony do 29 grudnia - opuści więc pięć najbliższych spotkań ligowych i będzie mógł zagrać dopiero na początku rundy wiosennej (18 stycznia z Hoffenheim).