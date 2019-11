Bayern Monachium pozostaje bez trenera od 3 listopada, kiedy to mistrzowie Niemiec poinformowali o rozstaniu z Niko Kovacem. Dzień wcześniej bawarska drużyna przegrała na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt aż 1:5, co okazało się decydującym o zwolnieniu spotkaniem.

Od tamtej pory Bayern radzi sobie coraz lepiej. Tymczasowym trenerem zespołu został Hans-Dieter Flick, a mistrzowie Niemiec pokonali kolejno Olympiakos (2:0) oraz Borussię Dortmund (4:0). Mimo że wśród następców Kovaca wymieniano m.in. Erika ten Haga, Thomasa Tuchela, Arsene'a Wengera czy Massimiliano Allegriego, to wiele wskazuje na to, że do końca obecnego sezonu Bayern poprowadzi Flick.

Guardiola wróci do Bayernu?!

W środę sensacyjne informacje ws. nowego szkoleniowca Bawarczyków podał mający dobre informacje z klubu "Bild". Według niemieckiej gazety Bayern zrobi wszystko, by latem do klubu wrócił Pep Guardiola! To właśnie Katalończyk ma obecnie znajdować się na szczycie listy życzeń monachijczyków.

Zdaniem "Bilda" Guardiola jest nieszczęśliwy w Manchesterze City, z którym kontrakt wiąże go do lata 2021 roku. Katalończyk ma żałować, że został w klubie po tym, jak w trzy sezony nie udało mu się wygrać z nim Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec ma czuć, że popełnił ten sam błąd co w Barcelonie, gdzie pozostał o rok za długo.

Co więcej rodzina Guardioli w Manchesterze miała czuć się źle, dlatego teraz mieszka w Hiszpanii. Inaczej było w Monachium, gdzie Katalończyk wciąż posiada mieszkanie. Zdaniem "Bilda" Guardiola odwiedził centrum treningowe Bayernu kilka miesięcy temu, gdzie spotkał się z szefostwem klubu.

Katalończyk pracował w Bayernie w latach 2013-2016, a w tym czasie zdobył m.in. trzy mistrzostwa Niemiec. - Wrócę do Niemiec na pewno. Kto wie, może w roli trenera - mówił Guardiola, gdy odchodził z Bayernu ponad trzy lata temu. Niewykluczone, że Katalończyk wróci do Bayernu i to już latem przyszłego roku.