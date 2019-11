W sobotę Bayern Monachium pokonał na własnym stadionie Borussię Dortmund aż 4:0. Jednym z bohaterów niemieckiego klasyku był Robert Lewandowski, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Pierwszą bramkę kapitana reprezentacji Polski można obejrzeć poniżej:

Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem 11. kolejki Bundesligi! Polak śrubuje kolejne rekordy

Lewandowski śrubuje rekord kolejnych ligowych meczów z golem. Wicekapitan mistrzów Niemiec trafiał do siatki w 11 spotkaniach z rzędu. W obecnym sezonie Bundesligi 31-latek ma już na koncie 16 trafień (23 we wszystkich rozgrywkach). Nic dziwnego, że po świetnym meczu z drużyną Łukasza Piszczka Lewandowski został uznany najlepszym piłkarzem 11. serii gier. Napastnikowi Bayernu przyznano to wyróżnienie po raz 5. w sezonie.

Polak jest na najlepszej drodze, by pobić nieosiągalny dotychczas rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył aż 40 bramek. Warto wspomnieć, że Lewandowski jest pierwszym piłkarzem, który zdobył gole w sześciu kolejnych "Der Klassiker" z rzędu. Jako pierwszy strzelił także w sześciu kolejnych domowych starciach Bayernu z Borussią. Jest także rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych w pojedynkach tych dwóch klubów - dotychczas strzelił ich aż siedemnaście.

