segregator-a5 2 godziny temu Oceniono 6 razy 4

To jedyny na świecie serwis sportowy, który wyszedł naprzeciw niedowidzącym fanom Lewandowskiego. W co by taki fan nie kliknął, zawsze w Lewandowskiego trafi. Krok milowy i wielkie udogodnienie dla sporej grupy użytkowników.