Bayern Monachium rozbił Borussię Dortmund 4:0, a Robert Lewandowski strzelił dwa gole, które możecie zobaczyć w poniższym materiale wideo.

Bawarczycy są dopiero na trzecim miejscu w lidze, ale Polak zachwyca formą. I udowodnia, że znajduje się w życiowej formie. W 18 meczach tego sezonu trafił już 23 razy. Tylko w lidze niemieckiej strzelił 16 goli. Do tego ma już 50 bramek w 2019 roku - najwięcej ze wszystkich zawodników występujących w czołowych ligach Europy. Drugi Leo Messi ma w tym momencie 45 trafień. Niedługo jednak będzie musiał poddać się operacji

- Nie odczuwam bólu, więc nie ma problemu. Nie będzie to duża operacja, ale będę musiał sobie zrobić dwa tygodnie przerwy - powiedział Lewandowski w rozmowie z "Kickerem". Lewandowski powiedział również, że decyzja o operacji zostanie podjęta w niedzielę, gdy Polak pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski i porozmawia z lekarzami.

Napastnik cierpi na przepuklinę pachwinową. Z tego powodu operacja jest konieczna, jednak reprezentant Polski musi wybrać odpowiedni termin na jej przeprowadzenie.Sytuację skomentował trener Bayernu.

- Robert Lewandowski to najlepszy napastnik na świecie. To jest niesamowite, co on wyprawa. Kibice widzą tylko efekt końcowy, ale za jego sukcesami stoi ogromna praca. Najważniejsze, że nie odczuwa bólu w pachwinie, ale wiadomo, że musi przejść operację. To jego decyzja. Musimy wybrać odpowiedni moment na zabieg - powiedział Hansi Flick, tymczasowy trener Bayernu.