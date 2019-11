On się nie zatrzymuje! On jest niesamowity! Była 76. minuta meczu Bayernu z Borussią Dortmund, gdy Robert Lewandowski podał do prawej strony, do Thomasa Muellera. Niemiec wrzucił piłkę w pole karne do reprezentanta Polski, a ten, po perfekcyjnym przyjęciu, bez problemu podwyższył na 3:0 dla mistrzów Niemiec.

To drugie trafienie Lewandowskiego w sobotnim meczu z Borussią Dortmund. To 23. gol w 18. meczu we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. To jego 16. bramka w 11. spotkaniu przeciwko Borussii Dortmund. W ostatnich sześciu meczach w Bundeslidze przeciwko byłemu klubowi reprezentant Polski zaliczył 12. gola.

Lineker chwali Lewandowskiego

"Nie trzeba dodawać, że Robert Lewandowski ponownie strzelił gola przeciwko Borussii Dortmund, by podtrzymać swoją absurdalną serię zdobywania bramek w każdym meczu Bayernu Monachium w Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów w tym sezonie. Po prostu szalone" - napisał na Twitterze Gary Lineker po pierwszym golu Polaka.

Bayern Monachium pokonał w sobotę Borussię 4:0. Dwie pozostałe bramki dla mistrzów Niemiec zdobyli Serge Gnabry oraz samobójcze trafienie zaliczył też Mats Hummels. Po 11 kolejkach Bundesligi Bayern zajmuje 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Mistrzowie Niemiec tracą punkt do prowadzącej Borussii Moenchengladbach, która w niedzielę zagra u siebie z Werderem Brema.

