ksiadztezczlowiek pół godziny temu Oceniono 10 razy 10

Na kolanach to jest dziennikarz tego artykulu. "Na kolanach" brzmi jak wypowiedz wandali i bandytow z podworka jakiejs strasznej dzielnicy. Na kolanach to jest dziennikarz tego artykulu i nie potrafi normalnie sie wyrazac. Ten kto przegrywa nigdy nie moze byc ponizany. Polacy przegrywaja bardzo czesto, w historii, w sporcie itp. i sa na kolanach? Jak tacy ludzie sa dopuszczani do dziennikarstwa, ja bym do kopania dolow nie wzial.