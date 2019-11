Już w sobotę o godzinie 18:30 w Monachium Bayern zagra z Borussią Dortmund w hicie 11. kolejki Bundesligi. Przed meczem, były obrońca obu klubów i mistrz świata z 1990 roku, Juergen Kohler, w samych superlatywach wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego.

Kapitan reprezentacji Polski w obecnym sezonie jest w nieprawdopodobnej formie. W 17 meczach w obecnych rozgrywkach Lewandowski strzelił aż 21 goli. Napastnik Bayernu zdobywał bramkę w każdym z dotychczasowych spotkań Bundesligi w tym sezonie. Lewandowski jest też katem swojego byłego klubu.

Lewandowski zachowuje się jak Muhammad Ali

W 10 meczach przeciwko Borussii Dortmund Polak strzelił 14 goli, w tym aż 10 w ostatnich pięciu spotkaniach w Bundeslidze. - To jeden z najlepszych napastników w historii Bundesligi i jeden z trzech najlepszych obecnie napastników w Europie. Jak sobie z nim poradzić? Na pewno nie możesz spuścić go z oka ani na moment, mając go przed sobą maksymalnie na długość ręki - powiedział Kohler w rozmowie z "Kickerem".

- Lewandowski często korzysta na tym, że wielu obrońców w Bundeslidze nie potrafi odpowiednio pracować na nogach. Praktycznie nie ma już stoperów, którzy są w ciągłym ruchu, dzisiaj obrońcy najczęściej po prostu stoją. Tylko ci, którzy się poruszają i są odpowiednio zwinni, mogą poradzić sobie z napastnikiem tej klasy - dodał.

- Muhammad Ali był trudny do trafienia, gdyż był w ciągłym ruchu. Podobnie zachowuje się Lewandowski, dlatego tak trudno go zatrzymać na boisku. Nie widzę w Borussii obrońców odpowiednio dynamicznych, więc gdybym miał im coś doradzać przed meczem, to oddelegować do krycia go dwóch-trzech zawodników - zakończył Kohler.

Początek meczu Bayern - Borussia o godzinie 18:30.