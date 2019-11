Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, a może Jose Mourinho? Kto zostanie nowym trenerem Bayernu Monachium? - Mourinho skreśliłbym z tej listy. Naturalnym wyborem wydaje się ten Hag, ale dopiero od początku nowego sezonu. Dlatego wymarzoną opcją dla ludzi związanych z Bayernem Monachium - i moim cichym faworytem - jest Arsene Wenger. Pytanie tylko, czy Francuz zgodziłby się przejąć zespół na kilka miesięcy - mówił w programie "Dogrywka" w Sport.pl Tomasz Urban, ekspert Eleven Sports i dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna". Rozmowę z nim możecie obejrzeć w tym materiale wideo:

REKLAMA

Teraz okazuje się, że ten scenariusz jest możliwy, a Arsene Wenger jest mocno zainteresowany pracą w Monachium. - Czy chciałbym przejąć Bayern? Oczywiście. Utrzymywałem się na topie od 33. do 69. roku życia. Tęsknię za treningami, meczami, za satysfakcją z pracy, za dzieleniem się emocjami - przyznał 70-letni Francuz w rozmowie z "The Sun". Z kolei "Sport Bild" dodaje, że były szkoleniowiec Arsenalu mógłby przejąć zespół tylko do końca sezonu 2019/2020. Christian Falk podał, że nowy trenerem Bayernu na pewno nie będzie Ralf Rangnick.

Arsene Wenger ma 70 lat. W swojej karierze pracował w Cannes, AS Nancy, Monaco, Nagoya Grampus i Arsenalu. Bez pracy pozostaje od czerwca 2018 roku.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl