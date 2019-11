Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, a może Jose Mourinho? Kto zostanie nowym trenerem Bayernu Monachium? - Mourinho skreśliłbym z tej listy. Naturalnym wyborem wydaje się ten Hag, ale dopiero od początku nowego sezonu. Dlatego wymarzoną opcją dla ludzi związanych z Bayernem Monachium - i moim cichym faworytem - jest Arsene Wenger. Pytanie tylko, czy Francuz zgodziłby się przejąć zespół na kilka miesięcy - mówi w programie "Dogrywka" w Sport.pl Tomasz Urban, ekspert Eleven Sports i dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna".

