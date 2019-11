- We wtorkowy poranek rozmawiałem z Robertem Lewandowskim. Mogę potwierdzić, że rzeczywiście ma mały problem, ale nie jest on bolesny - uspokoił kibiców Bayernu Monachium i reprezentacji Polski Hansi Flick. Tymczasowy trener Bayernu Monachium zareagował w ten sposób na pytanie o zdrowie polskiego napastnika. Polak ma problem z pachwinami i będzie musiał poddać się zabiegowi, o którym jako pierwszy poinformował Mateusz Borek, dziennikarz Polsatu Sport. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że zabieg odbędzie się w grudniu, a Polak nie będzie mógł trenować przez kilka-kilkanaście dni.

Hansi Flick opowiedział również dziennikarzom o kulisach objęcia przez niego funkcji pierwszego trenera Bayernu Monachium. - Byłem w restauracji, kiedy zadzwonił mój telefon. Zapytano mnie, czy jestem gotowy, by podjąć wyzwanie. Nie było to takie proste, ponieważ szanuję Niko Kovaca jako człowieka i trenera. Teraz jednak patrzę przed siebie. Nie mogę doczekać się już meczu z Olympiakosem - mówił podekscytowany Flick.

Bayern zagra ten mecz w środę o godz. 18.55 na stadionie w Monachium, a Flick ma wystawić w nim najmocniejszy skład. - Ważne jest dla mnie to, żeby zespół przejmował inicjatywę. Mamy fantastyczny skład. Mamy piłkarzy, którzy mają ogromny potencjał. Mogę potwierdzić, że jutro w pierwszym składzie znajdą się m.in.: Javi Martinez, Thomas Mueller czy Joshua Kimmich - zapewnił Niemiec.

