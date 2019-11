Mistrzowie Niemiec przegrali w sobotę we Frankfurcie 1:5, a w kilku akcjach ich obrona została ośmieszona i upokorzona. Po spotkaniu został zwolniony Niko Kovac, który pracował w Monachium od lipca 2018 roku. W tym czasie udało mu się wygrać puchar i mistrzostwo kraju. Tymczasowym trenerem mistrza Niemiec został Hans-Dieter Flick, dotychczasowy asystent Chorwata. Poprowadzi on zespół w meczach z Olympiakosem w Lidze Mistrzów i Borussią Dortmund w Bundeslidze. Ale kto zostanie nowym "pełnoprawnym" szkoleniowcem?

"Bild" ma swoich faworytów. Jedną z opcji jest Arsene Wenger. Francuz miałby być jednak tymczasową opcją. Tymczasową, czyli do końca bieżącego sezonu. Wenger pozostaje na bezrobociu, od kiedy półtora roku temu pożegnał się z Arsenalem. Ale przemawia za nim: wielkie doświadczenie, miłość do ofensywnej piłki, znajomość języka niemieckiego i dobre relacje z władzami Bayernu.

Inną ciekawą opcją jest zatrudnienie Erika ten Haga, architekta niedawnych sukcesów Ajaksu Amsterdam. 49-letni Holender już pracował w Bayernie w latach 2013-15, ale wtedy prowadził drugą drużynę. Problem w tym, że trudne może być wyciągnięcie go z Ajaksu.

- Czuję się mocno związany z Ajaxem. Mogę potwierdzić, że zostaję w tym klubie do końca sezonu. Bayern to fantastyczny klub, cały czas jest w moim sercu, ale jestem w Ajaksie. Nie jestem marzycielem. Skupiam się na tym, co jest dzisiaj i jest najważniejsze - mówi ten Hag.

Według "Bilda", trzecią opcją jest dyrektor sportowy RB Lipsk, Ralf Rangnick. Co prawda teraz nie jest trenerem, ale w przeszłości prowadził RB Lipsk i Red Bull Salzburg. No i jego wizja futbolu jest zbieżna z oczekiwaniami władz Bayernu. O tym: kto zostanie nowym szkoleniowcem Roberta Lewandowskiego zadecydują pewnie najbliższe dwa tygodnie.

Z kolei Sport1.de informuje, że możliwym scenariuszem jest zatrudnienie Wengera do końca sezonu, po czym od sezonu 2020/21 nowym trenerem miałby zostać ten Hag.