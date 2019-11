Erik ten Hag został zapytany o ewentualne przejęcie Bayernu na konferencji prasowej przed meczem z Chelsea w Lidze Mistrzów. - Czuję się mocno związany z Ajaxem. Mogę potwierdzić, że zostaję w tym klubie do końca sezonu. Bayern to fantastyczny klub, cały czas jest w moim sercu, ale jestem w Ajaksie. Nie jestem marzycielem. Skupiam się na tym, co jest dzisiaj i jest najważniejsze - mówi ten Hag.

O sprawie Bayernu długo rozmawiano także w poniedziałkowej Sekcji Piłkarskiej:

Kovac zwolniony

Niko Kovac w niedzielę został zwolniony z funkcji trenera pierwszej drużyny Bayernu Monachium. Władze mistrzów Niemiec decyzję o pożegnaniu się z chorwackim szkoleniowcem podjęły po tym, jak w sobotę jego zespół przegrał 1:5 z Eintrachtem Frankfurt. Początkowo Kovac, który według niektórych źródeł sam podał się do dymisji, miał otrzymać ostatnią szansę w dwóch najbliższych meczach Bayernu (z Olympiakosem w Lidze Mistrzów i Borussią Dortmund w Bundeslidze), ale podczas wieczornego spotkania obydwie strony zdecydowały, że kończą współpracę.

Kovaca w dwóch najbliższych spotkaniach (z Olympiakosem w Lidze Mistrzów i Borussią Dortmund w Bundeslidze) zastąpi Hans-Dieter Flick. Później mistrzowie Niemiec ogłoszą nazwisko nowego trenera.