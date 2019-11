W pierwszych derbach Berlina w historii Bundesligi Union pokonał Herthę 1:0. Gola dającego zwycięstwo beniaminkowi strzelił Sebastian Polter, który w 90. minucie meczu wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Christianie Gentnerze. Kilkadziesiąt sekund po golu Poltera trybuny stadionu An der Alten Forsterei eksplodowały z radości, ciesząc się z pierwszego derbowego zwycięstwa w najwyżej klasie rozgrywek. Radość była jednak tylko początkiem wydarzeń, które miały się dziać za chwilę.

Po ostatnim gwizdku sędziego na murawie pojawili się zamaskowani kibole gospodarzy. Nie był to zresztą ich pierwszy wybryk w tym spotkaniu, bo wcześniej sędzia musiał przerywać grę przez to, że odpalili race. Tym razem posunęli się jednak krok dalej i wbiegli na boisko, chcąc przedostać się do piłkarzy Herthy. Na to nie pozwolili im jednak... zawodnicy Unionu. Jednym z pierwszych, który zaczął wyganiać kibiców z powrotem na trybuny, był Rafał Gikiewicz. Sytuację można zobaczyć w poniższym materiale wideo:

Rafał Gikiewicz zdradził, co powiedział kibolom Unionu. Wiązanka w trzech językach

Na antenie radia "Weszło FM" Gikiewicz zdradził, co powiedział ultrasom, którzy wbiegli na boisko. - Użyłem polsko-angielsko-niemieckiej wiązanki. "Raus" po niemiecku, po polsku "w*********ć", a po angielsku, to nie będę cytował. Tam był jakiś gość, który sięgał mi do ramion - powiedziałem mu w trzech językach, żeby sobie poszedł tam, skąd przyszedł. Nie mogłem mu nic zrobić, bo dostałbym czerwoną kartkę - wyznał polski bramkarz.

I dodał: - Powiedziałem im, ze Berlin przez pół roku będzie czerwony. Nie wiem, czy oni byli z Berlina czy to zaprzyjaźniony fanklub. Nasi kibice nie są tacy, żeby coś zrobić. Odpalili pirotechnikę, ale nie rzucali jej na murawę. A kibice Herthy strzelali i rzucali.