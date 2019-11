Władze Bayernu Monachium zdecydowały o zwolnieniu Niko Kovaca po sobotniej porażce z Eintrachtem Frankfurt (skrót spotkania można obejrzeć poniżej). Jeszcze odejściem chorwackiego trenera niemieckie media co rusz spekulowały na temat nazwisk jego następców. Najwięcej emocji wzbudza bez wątpienia możliwy angaż Jose Mourinho, który pozostaje na trenerskim bezrobociu od grudnia 2018 r. (wtedy właśnie Portugalczyk rozstał się z Manchesterem United).

REKLAMA

Bundesliga. Eintracht - Bayern 5:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Jose Mourinho w Bayernie Monachium? Bastian Schweinsteiger ocenił ewentualnego następcę Kovaca

Przez lata Mourinho zdołał zyskać rzeszę wyznawców, jak i zażartych przeciwników. Bastian Schweinsteiger - jedna z legend Bayernu - miał okazję spotkać się z Mourinho w czasach gry na Old Trafford (sezon 2016/2017). Zdaniem byłego reprezentanta Niemiec portugalski szkoleniowiec jest dobrze zaznajomiony z realiami niemieckiej piłki i mógłby poradzić sobie na Allianz Arena: "Wyobrażam sobie Mourinho w Niemczech. W przeszłości pytał mnie o Bayern, jak i o same rozgrywki. Wielokrotnie widziałem, jak oglądał w telewizji mecze Bundesligi. Zna niemal wszystkich zawodników, również tych ze słabszych zespołów" - stwierdził Schweinsteiger w rozmowie z "Bild am Sonntag".

Niemiecki pomocnik bronił barw Bayernu przez 13 lat - od 2002 do 2015 r., notując 500 oficjalnych spotkań. Po zakończeniu przygody z Manchesterem United (2017 r.) Schweinsteiger przeniósł się do Chicago Fire. Profesjonalną karierę zakończył w październiku 2019 roku, w wieku 35 lat.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE