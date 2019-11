Dziennikarze Bilda twierdzą, że przyszłość szkoleniowca jest już niemal pewna i wkrótce zostanie on zwolniony ze stanowiska. Wśród następców wymienia się obecnego asystenta chorwackiego trenera i byłego asystenta Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec - Hansiego Flicka lub byłą legendę niemieckiej piłki - Miroslava Klose. Pochodzący z Polski były napastnik jest obecnie trenerem drużyny u-17 Bayernu.

- Wiem, jakie zasady panują w Bayernie. Nie jestem głupi. Rok temu mieliśmy podobną sytuację, bo też nie szło nam dobrze. Zdobyliśmy jednak mistrzostwo i Puchar. Nie poddałem się wtedy i nie poddam się teraz chociaż wiem, że jest ciężko - powiedział na konferencji Kovac.

Bayern Monachium przegrał we Frankfurcie z Eintrachtem 1:5. Zespół Niko Kovaca został upokorzony i ośmieszony, a jedynym pozytywem był fenomenalny gol Roberta Lewandowskiego. Bayern był bezradny, piłkarze Kovaca nie wiedzieli co się dzieje, ale wtedy coś fenomenalnego zrobił Robert Lewandowski. Do przerwy było więc 1:2, skończyło się jednak dużo wyżej.