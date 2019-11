Bayern Monachium przegrał we Frankfurcie z Eintrachtem 1:5. Zespół Niko Kovaca został upokorzony i ośmieszony, a jedynym pozytywem był fenomenalny gol Roberta Lewandowskiego. Bayern był bezradny, piłkarze Kovaca nie wiedzieli, co się dzieje, ale gola strzelił Robert Lewandowski. Do przerwy było więc 1:2, lecz skończyło się dużo wyżej. Bramkę można zobaczyć na poniższym nagraniu:

REKLAMA

Kicker: Lewandowskiego nie da się zatrzymać

"Kicker" pisze o upokarzającej porażce Bayernu Monachium, ale więcej miejsca poświęca Robertowi Lewandowskiemu. "Lewandowskiego nie da się zatrzymać. Polak podtrzymał znakomitą serię i zdobył już bramkę w 10 kolejnym meczu Bundesligi" - piszą.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": Klęska dekady

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze, że była to klęska dekady i przypomina ostatnią taką porażkę, która zdarzyła się z mocnym wówczas VfL Wolfsburg. Niemcy piszą również o pomyłce Hoenessa, który mówił, że Bayern wróci do wygrywania, ale tak się nie stało. Gazeta osobny fragment poświęciła także Lewandowskiemu, który "sam nie wystarczy" do wygrywania meczów Bundesligi.

"Zeti": Kovac wyszydzony na starych śmieciach

"Zeit" zauważa, że Niko Kovac został upokorzony w miejscu, gdzie rozwijał się jako trener, ale kibice Eintrachtu nie pozostawali na nim suchej nitki, bo w czasie meczu szydzili ze swojego dawnego trenera.

"Bild": Bayern utonął

"Bild" dodaje, że Bayern po prostu utonął we Frankfurcie. Największa gazeta zastanawia się także nad przyszłością i cytuje jego pomeczowe słowa o ewentualnym zwolnieniu. - Nie wiem, pewnie wiecie ode mnie lepiej. Skąd miałbym to wiedzieć od razu po meczu? - pytał dziennikarzy Kovac.

TZ.de: To koniec Kovaca?

TZ.de jest zszokowane rozmiarami i stylem porażki Bayernu. "Bayern został zawstydzony we Frankfurcie. Po przegranym 1:5 meczu na twarzach zawodników mistrza Niemiec było widać ogromny szok. To koniec Kovaca?" - zastanawiają się dziennikarze tz.de.

Bayern po klęsce we Frankfurcie odwołał niedzielny otwarty trening, a dziennikarz holenderskiej TC Fox twierdzi, że w niedzielę Niko Kovac może być już byłym trenerem tego klubu.