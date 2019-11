„Po porażce we Frankfurcie zapadła na gorąco decyzja, by jutro nie trenować przy otwartych drzwiach. Prosimy kibiców o zrozumienie” – ogłosił Bayern w sobotni wieczór. I był to jedyny na razie oficjalny komunikat. Po klęsce 1:5 we Frankfurcie, meczu w którym Jerome Boateng szybko wyleciał z boiska, i którego z twarzą wyszli właściwie tylko bramkarz Manuel Neuer i strzelec jedynego gola dla gości Robert Lewandowski, szefowie Bayernu nie dali publicznie wsparcia Niko Kovacowi. A trener powiedział, że on nigdy się nie poddaje i nie podda się również teraz, ale jest realistą.

REKLAMA

Zobacz skrót meczu Eintrachtu z Bayernem (5:1):

„Bardzo bym się zdziwił, gdyby w przyszłym tygodniu Niko Kovac nadal był trenerem Bayernu. Nawet grając w dziesięciu nie wolno przegrać aż tak. Drużynę przejmie asystent Hansi Flick, jako trener przejściowy” – napisał Alfred Draxler, dziennikarz „Bilda”. A dziennikarz transmitującej w Holandii mecze Bundesligi stacji Fox Sports, Jan-Joost van Gangelen powiedział podczas wieczornego sobotniego programu, że według jego źródeł w Niemczech Kovac może zostać zwolniony jeszcze w sobotę. Bayern za tydzień gra u siebie z Borussią Dortmund, w tym meczu miałby drużynę poprowadzić Flick (dołączył do sztabu Bayernu przed obecnym sezonem) i dopiero potem miałby przyjść nowy trener. Wśród możliwych następców wymienił trenera Ajaksu (i byłego trenera rezerw Bayernu) Erika ten Haga i Jose Mourinho, który opowiadał niedawno, że uczy się niemieckiego.