To oznacza, że Robert Lewandowski strzelił już 20 goli dla Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach. 14 w Bundeslidze, 5 w Lidze Mistrzów i jedną w Pucharze Niemiec. Mecz z Eintrachtem Frankfurt był dla Polaka trzysetnym spotkaniem w lidze niemieckiej, a uczcił go w następujący sposób. Tylko spójrzcie jak wymanewrował obrońców! A warto dodać, że zrobił to w momencie, kiedy Bayern przegrywał 0:2 i grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jerome Boatenga. Ostatecznie mecz zakończył się porażką Bayernu 1:5.

REKLAMA

Tak strzela Robert Lewandowski:

Robert Lewandowski strzelał gole w każdej z dziesięciu kolejek Bundesligi w tym sezonie. Potwór, maszyna, król Bundesligi. Powoli zaczyna na jego dokonania brakować określeń.