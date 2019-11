eurotram 2 godziny temu 0

Effe jak zwykle: pie...ił,pie...li i będzie pi...ić; z tego jest znany. Taaaak,zwłaszcza Mueller gra jak za najlepszych lat (a prawie to samo można napisać o Neuerze,który co prawda z maksymalnego doła już wyszedł,ale wciąż to nie ten Neuer z 2013). Lewy i Kimmich faktycznie ratują ten burdel,ale Kovac ten syf jeszcze pogłębia; to za wysokie progi na jego nogi.