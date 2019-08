Bayern Monachium oficjalnie poinformował, że Oliver Kahn od nowego roku będzie dyrektorem i wejdzie do zarządu klubu, żeby przez dwa lata przygotować się do zostania szefem zarządu. - To klub, który ukształtował moje życie. Sportowe i finansowe sukcesy, solidarność z kibicami, odpowiedzialne podejście do historii i wartości - z tego słynie Bayern. Chciałbym to kontynuować stojąc już na czele zarządu - skomentował Kahn.

Fot. Matthias Schrader AP