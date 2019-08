Borussia Dortmund po dwóch kolejkach nowego sezonu jest liderem Bundesligi. Zespół Luciena Favre'a najpierw pokonał Augsburg 5:1, a później FC Koeln 3:1. BVB gra skutecznie i widowisko, co daje jej dwa punkty przewagi nad Bayernem Monachium. Drużyna Niko Kovaca rozpoczęła sezon od remisu z Herthą Berlin 2:2, ale w ostatniej kolejce pewnie pokonała Schalke 04 Gelsenkirchen 3:0. Tu możecie obejrzeć trzy gole Roberta Lewandowskiego z tego spotkania:

Robert Lewandowski: Nie liczy się ilość, lecz jakość

Walka o mistrzostwo Niemiec zapowiada się w tym sezonie fascynująco. Dziennikarze 'Sport Bild' porównali więc siłę dwóch głównych kandydatów do mistrzostwa. Wygrał Bayern 9:7, ale gdyby brać po uwagę tylko podstawowy skład, to byłoby 7:4. Wszystko przez to, że Bayern - zdaniem dziennikarzy 'Sport Bild' ma słabszych zmienników. - Nie liczy się ilość, lecz jakość. Bayern ma piłkarzy o wyższej jakości - przyznał Robert Lewandowski. Porównanie poszczególnych zawodników Bayernu i Borussii możecie sprawdzić tutaj: