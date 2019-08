Mickael Cuisance podpisał pięcioletni kontrakt z Bayernem Monachium, który będzie ważny do 30 czerwca 2024 roku. Nowy piłkarz mistrzów Niemiec dostał koszulkę z numerem 11. - Ma znakomite umiejętności techniczne i wielki potencjał. Będzie mógł się u nas rozwijać. Jesteśmy przekonani, że przyniesie nam wiele radości - powiedział dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić. Pomysł sprowadzenia Cuisance'a należał do Salihamidzicia właśnie.

Tak Cuisance wymusił transfer do Bayernu Monachium

"SportBild" opisał, jak 20-letni Francuz zmusił Borussię Moenchengladbach do jego sprzedaży. Zrobił to w bardzo nieprofesjonalny sposób. Trenował z rozwiązanymi sznurówkami, odmawiał podawania ręki swoim kolegom z zespołu, a gdy usłyszał, że znajdzie się w kadrze zespołu na pierwsze spotkanie nowego sezonu Bundesligi... udawał kontuzję. W ten sposób chciał pokazać, że nie zamierza już więcej grać w Borussii, która ostatecznie zdecydowała się na jego sprzedaż, by uniknąć problemów w zespole.