Robert Lewandowski fenomenalnie rozpoczął nowy sezon Bundesligi. W 1. kolejce dwukrotnie trafił do siatki w meczu z Herthą, a tydzień później wbił 3 gole Schalke, notując dziewiąty mecz w niemieckiej ekstraklasie z co najmniej 3 trafieniami. W klasyfikacji zawodników, którym udało się dokonać tej sztuki Lewandowski znajduje się w ścisłej czołówce, choć do 1. miejsca brakuje mu sporo.

MARTIN MEISSNER/AP