paulogarnies 3 godziny temu

Robert ma wielkie ambicje i je realizuje.. Przełkną gorzką pigułkę gdy Bayern nie chciał go sprzedać za żadne pieniądze.. Postanowił iż w takim razie swoją dalszą przyszłość całkowicie połączy z Bayernem i postawi sobie za cel przejście do legend Bayernu i całej Bundesligi..

Można z Lewego się śmiać, żartować ale facet ma poukładane w głowie.. Za 10-20 lat będą go nadal pamiętać jako wspaniałego zawodnika światowej klasy który ma na swoim koncie wiele rekordów, zdobytych trofeów itp..

Mieszkając w Hiszpanii zrozumiałem jak bardzo Lewandowski jest na poważnie uważany za gwiazdę dzisiejszego futbolu.. Tu wielu dzieciaków biega w koszulce z nadrukiem "Lewandowski".. Wiele artykułów o nim czy innych podkreśla że jedyny ich pech to że grają w czasach Messiego i Ronaldo,.. Przez co ich blask nie jest taki mocny jakby to było poza tym okresem..