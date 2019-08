W letnim oknie transferowym Bayern Monachium przeznaczył ogromne pieniądze na wzmocnienie defensywy. Na Allianz Arena zameldowali się: Lucas Hernandez z Atletico Madryt (zapłacono za niego 80 milionów euro) i Benjamin Pavard z VfB Stuttgart. O ile defensywa wydawała się zabezpieczona, to w ataku wciąż pozostawała spora wyrwa po tym, jak z klubem pożegnało się dwóch skrzydłowych: Franck Ribery i Arjen Robben.

Gol Roberta Lewandowskiego na 2:2 w meczu Bayern - Hertha

Wraz ze startem nowego sezonu Bundesligi Bawarczycy w końcu sprowadzili dwa wielkie nazwiska. O nowym obliczu ofensywy Bayernu mają wkrótce stanowić: Philippe Coutinho (sprowadzony z FC Barcelony) i Ivan Perisić (Chorwat grał dotychczas w Interze Mediolan).

Dietmar Hamann wskazał największą słabość Bayernu Monachium: "Środek pola do poprawy"

Pozyskanie Brazylijczyka pozytywnie ocenił były zawodnik "Die Roten", a obecnie ekspert piłkarski, Dietmar Hamann: "Gratulacje dla Bayernu. Na tym transferze zyska cała Bundesliga. Jestem przekonany, że Coutinho da z siebie wszystko i pomoże zespołowi dzięki swojej doskonałej technice" - stwierdził na łamach "Kickera".

Hamann nie zamierzał jednak tylko chwalić. Zdaniem byłego reprezentanta Niemiec, największą słabością Bayernu na początku sezonu jest środek pola: "Defensywni pomocnicy są piętą achillesową zespołu Kovacia. Thiago [Alcantara - red.] nie jest typem zawodnika, który ostrą grą zdominuje środek pola. Javi Martinez udowodnił, że potrafi to zrobić w wielkich meczach, jednak uważam, że jeden zawodnik o takiej charakterystyce to za mało. Być może Corentin Tolisso lub Joshua Kimmich mogliby wkrótce odnaleźć w takiej roli. Jeśli Bayern wzmocni środkowy sektor boiska, stanie się kandydatem do wygrania Ligi Mistrzów" - ocenił Hamann na łamach "Kickera".

Hamann naraził się niedawno polskim kibicom przez swoje niepochlebne wypowiedzi na temat Roberta Lewandowskiego. W lutym 46-latek zaatakował kapitana reprezentacji Polski, twierdząc że czołowy strzelec Bundesligi nie ma w drużynie "zbyt wielu przyjaciół, a jego zachowanie na boisku jest "irytujące".