hieronimbaba 3 godziny temu Oceniono 4 razy 4

Absolutnie nie zgadzam się z frustratami piszącymi, że Milik jest drewnem. Oczywiście miał kiepski moment w karierze, naturalnie zmarnował sporo setek, bez dwóch zdań zagrał gorzej niż źle w meczu z Senegalem na Mundialu i fatalnie przeciwko Austrii w Wiedniu (gdy miał grać z gorączką, co w pewnym stopniu go uniewinnia). Ale mam też w pamięci bardzo dużo jego świetnych spotkań w reprezentacji. Nawet w ostatnim meczu z Izraelem dał świetną zmianę i asystę jak malina. Ale nie wykluczam, że zmiana środowiska zrobiłaby mu teraz dobrze. Czy gdyby realna była propozycja od Borussii, to powinien z niej skorzystać? Oczywiście, że tak to byłby transfer roku w polskiej piłce, a może nawet transfer przyćmiewający odejście Piątka do wielkiego tylko z nazwy Milanu.