Tak Robert Lewandowski pobił rekord Bundesligi:

Bayern Monachium zremisował na własnym stadionie z Herthą Berlin (2:2) w meczu pierwszej kolejki Bundesligi. Robert Lewandowski strzelił w tym spotkaniu dwa gole i był zdecydowanie najlepszym piłkarzem swojego zespołu. W 24. minucie spotkania Robert Lewandowski skierował piłkę do bramki po podaniu Serge Gnabry'ego, strzelając tym samym bramkę w piątym meczu otwierającym nowy sezon z rzędu. Tym samym przeszedł do historii Bundesligi, jako że nikt inny wcześniej tego nie dokonał. Lewandowski zdobywał bramki z HSV (2015/16), Werderem Brema (2016/17), Bayerem Leverkusen (2017/18), Hoffenheim (2018/19) i teraz Herthą (2019/20). Mimo gola Polaka Bayern niespodziewanie przegrywał do przerwy 1:2. Lewandowski uratował jednak swój zespół w drugiej połowie, wyrównując po golu strzelonym z rzutu karnego.

Robert Lewandowski wśród najlepszych

Niemieckie media doceniły świetną formę kapitana reprezentacji Polski na starcie sezonu. Lewandowski znalazł się w najlepszej jedenastki kolejki "Bilda" i "Kickera". Tak prezentuje się jedenastka pierwszej kolejki Bundesligi według "Kickera: Steffen (Fortuna) – Klünter (Hertha), Hummels (BVB), Hinteregger (Eintracht) – Schmid (Freiburg), Witsel (BVB), Halstenberg (Lipsk) – Sabitzer (Lipsk), Karaman (Fortuna) – Alcacer (BVB), Lewandowski (Bayern).

A tak "Bilda": Steffen (Fortuna) – Hummels (BVB), Hinteregger (Eintracht), Ayhan (Fortuna) – Sabitzer (RB Lipsk), Havertz (Bayer), Reus (BVB), Hazard (BVB) – Alcacer (BVB), Lewandowski (Bayern), Lukebakio (Hertha).